حسام زكى يُشارك فى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة دعماً لفلسطين

جدة - نرمين السيد - كلف السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد، بالمشاركة فى جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تُعقد بنيويورك غداً الخميس لإظهار الالتفاف الدولى حول الفلسطينيين، حيث من المقرر أن يُشارك بالجلسة عددٌ من وزراء الخارجية العرب، وكذلك وزراء خارجية لدولٍ ذات تأثير وارتباط بالقضية الفلسطينية.





​وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن جلسة الجمعية العامة المُشار إليها تنطوى على أهمية كبيرة فى ضوء عجز مجلس الأمن عن التوافق على مشروع بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار فى غزة بسبب تصلب الموقف الأمريكى، موضحاً أهمية إظهار الإجماع الدولى حول عدالة القضية الفلسطينية، وتحميل إسرائيل مسئولية التسبب فى هذا التصعيد عبر إجراءاتها الاستفزازية المتعمدة فى القدس طوال شهر رمضان، والتعبير عن الإدانة لهجماتها العشوائية المتواصلة ضد المدنيين فى قطاع غزة. ​وذكر المصدر أن أبو الغيط سيُشارك اليوم الأربعاء بالجلسة الافتتاحية لاجتماع طارئ يعقده البرلمان العربى لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مُشيراً إلى أن الرئيس الفلسطينى من المُقرر أن يلقى كلمة فى نفس الجلسة.

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