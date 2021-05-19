القوي العاملة: تعيين 888 شاباً ..منهم 28 شاباً من ذوى...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 888 شاباً ، منهم 28 شاب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1846 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال أبريل الماضي، قامت المديرية بإستخراج 1001 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 800 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها ودياً ، وتم تحويل 19 منها للقضاء ، و 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 79 ألف جنيه لـ 30 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4177 عامل غير منتظم .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 252 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً ، بالإضافة إلى عقد 2 ندوة توعية للعمال حضرها 35 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 84 منشأة ، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 209 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.