وزير التعليم العالى يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية...

غادر د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي اليوم الأربعاء متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس ليشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات والإدارة العامة لمستشفيات باريس، كما يبحث آليات التعاون الطبى والتدريبى مع عدد من المؤسسات العلمية والطبية بباريس، وذلك خلال الفترة من١٩_ ٢٢ مايو الجاري.
كما يلتقى الوزير مع مدير معهد مارى كورى لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمعهد فى مجال تدريب الأطباء المصريين على التقنيات الجديدة لعلاج السرطان مع مصر بالتعاون مع المعهد، ومناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى لقاء مسئولى جامعة ليون الفرنسية لمناقشة اتفاقية التعاون المتوقع توقيعها مع جامعة العلمين الدولية الجديدة.
كما يقوم د. عبد الغفار بزيارة أرض مشروع بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية، ويلتقى مع مدير المشروع للوقوف على آخر مستجدات بيت مصر، وكذلك زيارة المركز الثقافى المصرى بباريس للوقوف على آخر أعمال التجديدات بالمركز.
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