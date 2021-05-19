التعليم: 14 طالبا فى لجان الامتحان للإعدادى والثانوى تطبيقا للإجراءات الاحترازية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، أثناء عقد الامتحانات العامة لطلاب الشهادات الثانوية العامة والفنية والإعدادية، موضحة أنه سيتم تعقيم لجان الامتحانات قبل انعقاد الاختبارات، إضافة إلى التزام الطلاب بارتداء الكمامة وأيضا تحقيق التباعد بين جميع الطلاب بحيث لا يزيد عدد الطلبة فى اللجنة الفرعية" الفصل" على 14 طالبا.

وكشفت الوزارة أن أى طالب يتغيب عن أداء الامتحان بسبب ظروف مرضية سوف يحتفظ بحقه كاملا فى دخول امتحانات الدور الثانى دون أى ضرر شرط أن يقدم ما يثبت من أوراق.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة العامة فى الثانوية تنطلق يوم 4 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بداية يونيو القادم، فيما يبدأ طلاب شهادة الدبلومات الفنية امتحاناتهم العملية 5 يونيو والنظرية تنطلق يوم 19 يونيو حتى 1 يوليو 2021.