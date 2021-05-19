أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، أثناء عقد الامتحانات العامة لطلاب الشهادات الثانوية العامة والفنية والإعدادية، موضحة أنه سيتم تعقيم لجان الامتحانات قبل انعقاد الاختبارات، إضافة إلى التزام الطلاب بارتداء الكمامة وأيضا تحقيق التباعد بين جميع الطلاب بحيث لا يزيد عدد الطلبة فى اللجنة الفرعية" الفصل" على 14 طالبا.
وكشفت الوزارة أن أى طالب يتغيب عن أداء الامتحان بسبب ظروف مرضية سوف يحتفظ بحقه كاملا فى دخول امتحانات الدور الثانى دون أى ضرر شرط أن يقدم ما يثبت من أوراق.
الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة العامة فى الثانوية تنطلق يوم 4 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بداية يونيو القادم، فيما يبدأ طلاب شهادة الدبلومات الفنية امتحاناتهم العملية 5 يونيو والنظرية تنطلق يوم 19 يونيو حتى 1 يوليو 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: 14 طالبا فى لجان الامتحان للإعدادى والثانوى تطبيقا للإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.