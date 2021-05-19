الصحة: تسلمنا 5 ملايين و253 ألفا و600 جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أكدت وزارة الصحة والسكان تسلمها 5.253.600 جرعة من لقاح كورونا حتي الآن مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح يعمل علي مدار الساعة. وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مصر تسلمت جرعات لقاح كورونا "سينوفارم"، و"استرازينيكا"، و"سينوفاك" وتوقع وصول 500 ألف جرعة من لقاح كورونا لشركة سينوفارم خلال أيام . وتابع خالد مجاهد أن إجمالي جرعات اللقاحات اليت تسلمتها مصر من سينوفارم 2.580.400 جرعة،وتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من خلال "كوفاكس" خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم كما توقع وصول مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصينى، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التى بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا.

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