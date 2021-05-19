/631620/النائب-محمد-الحسيني-يكشف-سر-نجاح-تجربة-النقل-الجماعي-بالجيزة-فيديو

..والسجيني:هنعملها فى الإسكندرية وهنكتب عليها تحت رعاية الحسيني

أكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن مشكلتنا تتمثل في الخلل بالايرادات وهو أمر نرغب في معالجته، لاسيما وأن هيئة النقل العام بالقاهرة اقتصادية ولابد أن يكون لها ربح، مشيرا إلي نجاح اقتراحه بدمج القطاع الخاص بالحكومى فى النقل ساعد بشكل كبير على إنهاء الزحام وتحصيل مبالغ كبيرة لميزانية الوزارة، التى دائما ما تخسر بسبب زيادة النفقات.

نجاح تجربة النقل الجماعي فى بولاق الدكرور

وأشار النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، إلي تجربته الناجحة في إعداد واحده من أكبر محطات النقل العام في الجيزة، نصفها من القطاع الخاص، حتي وصلنا إلي 110 باص يخرجون من بولاق الدكرور لجميع انحاء القاهرة، وهذه التجربة حققت أرباحً للهيئة قدرها 100 مليون جنية، قائلا : " بعتنا رساله لمن يتاجر بالدولة، حيث أصبح هناك توازن في الشارع، وخرجنا من عباءة رفع التذكرة".

دمج القطاع الخاص مع الحكومي

وأضاف النائب محمد الحسينى، أن دمج القطاع الخاص مع الحكومة ساهم فى تطوير منظومة النقل الجماعي بالجيزة ، ليصبح موقف الباصات بولاق الدكرور هو أكبر موقف نقل جماعي بالمحافظة .

اقرا ايضا :طارق الخولي : مبادرة إعمار غزه عبرت عن وجدان الشعب المصري

وعلق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أن نجاح تجربة الحسينى فى بولاق تحعلنى اطلب بتنفيذ التجربة داخل محافظة الإسكندرية، واستكمل ممازحا الحسينى “هعلق يافطة بأن المبادرة تحت رعاية النائب محمد الحسينى” .

جاء هذا أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليون، لمناقشة ميزانية النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.