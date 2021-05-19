موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021..تعرف على مواصفات الامتحان

/631626/موعد-امتحانات-الصف-الثالث-الاعدادي-2021تعرف-على-مواصفات-الامتحان

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول الامتحانات، إستعدادًا لبدء الماراثون الذي ينتظره العديد، لإنهاء مرحلة دراسية وبداية مرحلة جديدة.

دوت الخليج يرصد موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي، وجدول الامتحانات، إستمرارًا للخدمات التي يقدمها للقارىء على مدار الساعة.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يؤدي 1.4 مليون طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع محافظات الجمهورية، في الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن المديريات التعليمية هي المسئولة عن تحديد موعد انطلاق الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا، حيث تضع كل مديرية تعليمية جدول امتحانات يتم اعتماده من المحافظ ويعلن فى مكان ظاهر للطلاب فى المدارس وعلى موقع المديريات التعليمية، موضحة أن الطالب يؤدى الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يوميا لمنع تجمع الطلاب فى المدارس.

مواصفات امتحانات الصف الثالث الإعدادي

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن مواصفات امتحانات الصف الثالث الإعدادي، حيث لايزال تلك السؤال يدور في رأس الطلاب، لتؤكد الوزارة، أن أسئلة امتحان الفصل الدراسى الثانى ستكون فى مقرر الترم الثانى فقط، ولن يتم إضافة أسئلة الترم الأول لورقة امتحانات نهاية العام.

شدد محافظ القاهرة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

يبدأ الطلاب ماراثون امتحانات الصف الثالث الاعدادي، بأداء امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، يليه مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو وتختتم الامتحانات يوم الاثنين 7 يونيو بمادة العلوم.