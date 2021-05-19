/631627/النائب-أحمد-السجيني-عن-مبادرة-مصر-لإعمار-غزة-كل-التحية-للقيادة-السياسية-وللقائمين-علي-قافلة-الأحزاب-لدعم-الأشقاء-بفلسطين

توجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتحية للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن موقف الدولة المصرية مع الأحداث بفلسطين، وإطلاق مؤخرا مبادرة إعمار غزة مؤكدا علي أنها جهود مقدرة وتؤكد الدعم الحقيقي للأشقاء بفلسطين.

جاء ذلك فى كلمة له بانطلاق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا علي أن الجهود التى تتم من الدولة المصرية ملف أحداث فلسطين محل تقدير، مشيرا إلي أن مصر الآن بقيادة الرئيس السيسي تتعامل معاملة الدولة العظمي والقوية والكبيرة، مؤكدا إلي أن مبادرة إعمار غزة والمتضمنة 500مليون دولار من مصر تضمنت مشاركة الشركات المصرية في الإعمار ذات التخصص المطلوب وهو أمر مقدر أيضا ويذكرنا بما كان يحدث من الأمريكان تجاه المعونة وشروطها بشأن الشركات الأمريكية ودورها فى تقديم المعونة.

مجلس النواب ودعم الأشقاء بفلسطين

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن مجلس النواب أصدر بيان تأييد ودعم للموقف المصري، والجميع مساند لهذه الخطوات، موجه التحية أيضا للقوي السياسية التى تضم أحزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والتى من المنتظر أن تنظم قافلة مساعدات يوم الجمعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي فى دعم الأشقاء بفلسطين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.