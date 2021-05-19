/631630/الصحة-تعلن-تطعيم-المشرفين-على-الامتحانات-بلقاح-كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، استراتيجية الوزارة الخاصة بإعطاء لقاح كورونا، وما تضمنته من توفير اللقاحات للأطقم الطبية، والمواطنين.

تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات

وأضافت أنه سيتم البدء فى تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات، وذلك فى إطار التوسع فى الفئات المستفيدة من التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حماية لهم.

التوسع في أماكن اللقاحات

ولفتت وزيرة الصحة إلى جهود التوسع في أماكن اللقاحات وتوفير مراكز تلقيح رئيسية، حيث وصل عدد المراكز إلى 376 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية.

لقاح كورونا بأرض المعارض

كما أوضحت أنه تم إقامة مركز تلقى لقاح كورونا بأرض المعارض، مجهز لاستقبال 10 آلاف مواطن يوميا لتلقى اللقاح، مقسم الى 96 نقطة تطعيم مع توفير كافة المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى والمواد الاعلامية التوعوية.

وتبلغ القوى البشرية العاملة فى المركز 600 فرد من الأطقم الطبية، ويعمل المركز من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الـ 10 مساء.

أماكن إنتظار للمواطنين

وأضافت: "كما يوجد بالمركز أماكن إنتظار للمواطنين تسع لـ 500 فرد، فضلاً عن أنه مزود بنظام انتظار العملاء Queue system وذلك لتسهيل دخول المواطنين ومنع التكدس والإزدحام.

كما تم تخصيص 30 فردا للعمل فى الاستعلامات وخدمة المواطنين، إلى جانب توفير عدد 5 عربات جولف لنقل المواطنين غير القادرين من بوابة أرض المعارض وحتى المركز".