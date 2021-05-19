/631631/رقم-تاريخي-منتظر-للإسماعيلي-في-مباراة-المقاولون-العرب

يحل النادي الإسماعيلي اليوم ضيفا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 23 من عمر الدوري المصري الممتاز, ويدخل الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في اللقاء الأخير على نادي أسوان بثلاثية مقابل هدفين .

بينما على الطرف الاخر ياتي المقاولون من تعادل مخيب للأمال أمام الانتاج بهدف مقابل لكل فريق ويستمر سلسلة الاداء المتذبذب للفريق هذا الموسم واستمراره في منطقة الخطر في جدول الدوري المصري

موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون

ويلتقي نادي الاسماعيلي مع نظيره المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر وستذاع المباراة على قناة اون تايم سبورت 2

ويدخل الاسماعيلي المباراة بمعنويات مرتفعة وذلك بعد 5 فوز متتالي أخره على أسوان في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدفين , ويحتل الاسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 مع خصم 3 نقاط في نهاية المسابقة من الفريق بناء على قرار لجنة الاستئناف .

المقاولون يسعى لتصحيح مساره

بينما يسعى صاحب الأرض إلى تصحيح مساراه وتحقيق فوز مهم يعيده للطريق الصحيح ويبعده عن شبح الهبوط في الدوري الممتاز حيث أن الفريق قادم من تعادل مخيب للأمال أمام فريق الانتاج الحربي بهدف لكل فريق في الجولة الماضية , ويحتل المقاولون المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن مراكز الهبوط .

وينتظر الإسماعيلي رقم قياسي فريد في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب حيث ان الفريقان التقيا في الدوري المصري 82 نجح الدراويش في الفوز ب 38 مباراة وتعادلا في 28 وخسر في 16 مباراة ونجح الإسماعيلي في تسجيل 99 هدف في شباك المقاولون وهو على بعد هدف واحد من تسجيل 100 هدف في شباك الذئاب.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: مروان الصحراوي، محمد هاشم، حسين السيد، باهر المحمدى، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، محمد حسن، نادر رمضان، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.