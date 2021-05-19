/631632/الحكومة-تكشف-حقيقة-صورة-هنا-الزاهد-داخل-كابينة-قائد-طائرة-مصرية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال اليومين الماضيين، صورة للفنانة هنا الزاهد، تم التقطاتها من داخل كبينة قائد إحدى الطائرات المصرية، وأثارت الصورة الكثير من الجدل، خاصة وان الواقعة مشابهة لواقعة الطيار أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان.

من جانبه كشف الوزير محمد منار وزير الطيران، أن الصور المنشورة للفنانة هنا الزاهد، داخل كابينة الطائرة ليست في مصر، ولكنها في تنزانيا، وذلك في تصريحات قالها الوزير للإعلامي أحمد موسي.

وكانت التقطت الفنانة هنا الزاهد تلك الصورة أثناء استقلالها طائرة خاصة متجهة نحو جزر زانزيبار بتنزانيا برفقة زوجها أحمد فهمي لقضاء عطلة صيفية هناك ومن المقرر أن تستمر هذه العطلة نحو أسبوعا ثم يعود الثنائي إلى القاهرة لمواصلة نشاطهما الفني وفقا لما ورد في موقع صحيفة "الوطن".

وظهرت هنا الزاهد في صورتين نشرتهما عبر Instagram واقفة أمام أحدى الطائرات المروحية، قبل أن تظهر في الصورة التالية داخل كابينة القيادة، جالسة إلى جوار قائد الطائرة.