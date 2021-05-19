«عمال ترام مصر الجديدة» يتقاضون 40مليون جنيه فى العام الماضي دون عمل ..والسجيني«معملوش بلقمتهم»

/631633/عمال-ترام-مصر-الجديدة-يتقاضون-40مليون-جنيه-فى-العام-الماضي-دون-عمل-والسجينيمعملوش-بلقمتهم

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عن مفاجأة فى حصول عمال ترام مصر الجديدة علي 40مليون جنيه كمرتبات رغم عدم عملهم أو القيام بمهامهم أو توزيعم فى إدارات أخري بعد أن تم إلغاء ترام مصر الجديدة العام الماضي.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة مشروع موازنه هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022.

عمال ترام مصر الجديدة وإهدار المال العام

وقال اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، أثناء الحديث عن ميزانية هيئة النقل العام بوزارة النقل والمواصلات لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ عن وجود ٤٠ مليون جنية مرتبات لعمال ترام مصر الجديدة، مما استدعى تدخل النائب أحمد السحينى رئيس لجنة الإدارة المحلية معقبا ومطالبا بتوضيح موقف عمال وسائقين الترام الذى توقف منذ عام ولماذا لم يتم توزيعهم أو تدريبهم للاستفادة بهم فى الهيئة أو أحد هيئات وزارة النقل .

ورد اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، عن تساؤل السجينى بأن الهيئة خاطبت جهاز التنظيم والإدارة ، بشأن هؤلاء العمال ، كما أن عمال الترام تقدموا بطلب لرئيس الوزراء لنقلهم إلى هيلة مترو الأنفاق ولازال العمل جاريا لتوزيعهم.

حديث اللواء رزق آثار النائب أحمد السجيني، مؤكدا علي أن البرلمان مؤتمن علي أموال الشعب ولا يجوز له أن يري إهدار للمال العام بهذا الشكل ويصمت، خاصة أن هذا المبلغ 40مليون جنيه لعمال لم يقوموا بأداء مهمتهم من الأساس قائلا:" معملوش بلقمتهم أصلا".