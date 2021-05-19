/631635/مصطفي-سالم--مبادرة-إعمار-غزه-تدل-على-أن-القضية-الفلسطينية-على-رأس-أولوية-مصر

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج، على الدور الهام التاريخي لمصر المساند لكل الدول العربية وعلى رأسها فلسطين ودعمها الغير محدود لهذة القضية منذ نشأة دولة أسرائيل عقب نكبة 1948،

العمليات العسكرية على قطاع غزه

وتقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، العزاء لأسر شهداء دولة فلسطين العربية الشقيقة، الذين استشهدوا جراء العمليات العسكرية والقصف الوحشي لقوات الاحتلال الاسرائيلية، والذى تابعه العالم أجمع في آخر أيام شهر رمضان المعظم من اعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على المسجد الأقصى و أهالينا في مدينة القدس المباركة.

دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

وثمن النائب مصطفي سالم عضو مجلس النواب، الدور المصرى تجاة القضية الفلسطينية، مؤكدا على أن مصر لم تتأخر يوما عن دعم القضية الفلسطينية،لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية لم تدخر جهدا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين،كما تعتبر مصر دائما القضية الفلسطينية ذات أولوية، وعلى مدار عقود ماضية تتحرك القاهرة للدفاع عن فلسطين بشتى الوسائل، و خاصة بعد تولى الرئيس السيسى، الحكم ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.

اجراءات مصر لمساندة القضية الفلسطينية

هذا وأشاد نائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب، بما أتخذتة مصر برئاسة الرئيس السيسى من أجراءات عاجلة لمساندة الجانب الفلسطينى خلال تلك الأزمة والتى تمثلت في فتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة و التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها وتسير الحافلات التى تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح والذى تم فتحة للاشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة.

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وثمن النائب مصطفي سالم عضو مجلس النواب ،فتح القيادة السياسية المصرية لمعبر رفح الحدودي، مع توجية هيئة الإسعاف المصرية بتسخير كافة إمكانياتها لصالح نقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية، مشيرا إاى أن مصر قدمت أكثر من مبادرة من شأنها وقف العمليات العسكرية، وقتل الأبرياء بما يحقق ما يصبوا الية الشعب الفلسطيني كحق مشروع .

ولفت النائب مصطفي سالم ، عضو مجلس النواب، إلى مبادرة الرئيس بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار "ما يعادل 8 مليار جنيه" لاعادة إعمار غزة نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة،كانت الأبرز حيث تفاعل معها كل الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية حيث أعلن حزب مستقبل وطن بالمشاركة مع حزب حماة الوطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب عن تنظيم قوافل طبية وغذائية ومساعدات كهدية للشعب الفلسطيني الجمعة القادمة .

تبرع النواب لاعمار غزة

وطالب النائب مصطفى سالم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكل رجال الأعمال والشرفاء بالتبرع لصالح أعمار غزة بعد ما شهدتة من أعمال دمار مؤكدا تبرعة بمكافئة شهر لصالح أعمار غزة و ناشد الحكومة بتخصيص رقم حساب لجمع هذة التبرعات لصالح غزة.

كما أشاد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج بكلمة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى خلال جلسة مجلس الأمن، مشيرا إلى أنها أستمرارا للموقف الواضح لمصر تجاة هذة القضية، والتى نددت بموقف جيش الاحتلال تجاة أهالينا بقطاع غزه،لافتا إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى، وجة رسائل حاسمة وقوبة خلال كلمته بشأن تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، قائلا: " أنه لا سلام فى المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ونحن هنا لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة، فالحل موجود، إذ أن حل الدولتين، رغم كل شيء، لا زال هو الخيار العملى الوحيد الذى ترتضيه كافة الأطراف) تلك هي المعركة الدبلوماسية التي تخوضها مصر دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية المشروعةو ما شهدتة الأراضي المقدسة للمسجد الأقصى من ممارسات مستفذة لمشاعر الملايين مناشد العالم بالتدخل السريع لوقف هذة الأعمال والاحتكاكات المستفذة

وتابع النائب مصطفي سالم،قائلا: إن التحرك المصري المكثف إنسانياً و طبياً و إقتصادياً و سياسياً من كافة طوائف الشعب المصري و أحزابه و قيادته و في القلب منها رئيس الدولة يؤكد مرة أخرى أن مصر ستظل دائماً المدافع الأول عن قضايا الأمة العربية بالأفعال و ليس بالخطابات و الكلمات الجوفاء

ودعي النائب مصطفى سالم، أحرار العالم و كافة المهتمين بحقوق الإنسان في العالم، و على رأسهم الإدارة الأمريكية و منظمات حقوق الانسان، إلى التحرك العاجل لحماية حق الحياة للإنسان الفلسطيني تحت الإحتلال.

واختتم كلمتة بأنة فخور بمصريتة، والدولة المصرية القوية والقادرة والفعالة،كما عبر عن فخره بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الحر القوي .