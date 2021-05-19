بصورة في طائرة..هل تتعرض هنا الزاهد لنفس أزمة محمد رمضان؟

/631636/بصورة-في-طائرةهل-تتعرض-هنا-الزاهد-لنفس-أزمة-محمد-رمضان

أثارت الفنانة هنا الزاهد، مؤخرًا الكثير من الجدل حولها وذلك بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أثناء جلوسها في طائرة مكان مساعد قائد الطائرة، وتسائل البعض عن مصيرها، وهل ستتعرض لنفس أزمة الفنان محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر؟.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أزمة هنا الزاهد التى تعرضت لها بسبب صورتها في طائرة أثناء جلوسها في قمرة القيادة.

أبرزت تعليقات متابعي هنا الزاهد، على صورتها داخل الطائرة مدى تذكرهم بحادث الفنان محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر، واتى تعليق محمد الشرنوبي على تلك الصور في المقدمة فكتب: "والنبي خلي بالك صور الطيارات دي بتجيب مشاكل"، وكالاتي اتت معظم تعليقات الجمهور منها: "أن شاءالله ما تصير قصة مثل رمضان"، "امسحي بسرعة لا يعملوا فيكي زي محمد رمضان"، "بكرا الطيار يلي جنبك يرفع عليكي قضية".

أحمد موسى يهاجم هنا الزاهد بصورتها داخل قمرة الطائرة

عرضت صورة هنا الزاهد داخل قمرة الطائرة لمهاجمة شديدة من قبل الإعلاميين أتى على رأسهم أحمد موسى إذ طالب بمعاقبة هنا الزاهد على صورتها وناشد الطيار محمد منار عنبة بالتدخل في الأمر، وذلك من خلال حسابه بموقع فيسبوك، فكتب: "ما مدى قانونية جلوس الفنانة هنا الزاهد مكان مساعد قائد الطائرة؟ وكيف سمح لها الطيار بالدخول لقمرة القيادة؟، تلك الواقعة تعيد لنا ما حدث من الفنان محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر؟، مطلوب تحرك من جانب الطيار محمد منار وزير الطيران".

هل ستواجه هنا الزاهد مصير محمد رمضان

وأوضحت بعض المصادر، أن الصورة الجديدة للفنانة هنا الزاهد جاءت من داخل قمرة طائرة خاصة استأجرتها للرحلات الخاصة في الدول السياحية التي تعتمد التنقل بين مدنها ومقاطعاتها بالطائرات الصغيرة وتسمح تلك الدول بتواجد الركاب في قمرة القيادة باعتبارها طائرة صغيرة وخاصة ولا يوجد موانع من ذلك، لذلك تلك الطائرة ليست مثل واقعة الفنان محمد رمضان لاختلاف الأمور في مصر وبين تلك الدولة التي لم تعلن عنها هنا بعد، ولا توجد مشكلات قانونية تجاهها ولا تخضع لسلطة الطيران المصري.

الجدير بالذكر أن كلًا من الفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي سعي لتشويق الجمهور برحلتهما سويًا عن طريق نشر عدة صور لكل منهما منفصل على الآخر وطالبا منن جمهورهما تخمين أين تقع الدولة التي يتواجدتن بها حاليًا ولكنهم لم يكشفوا عن وجهتم حتى الآن.