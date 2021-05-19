أحمد دياب يكشف كواليس لقاء اللجنة مع وزير الشباب والرياضة.. ويؤكد: نسير للأمام «فيديو»

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كشف النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن كواليس الاجتماع الذى حضره الدكتور أشرف صب حي، وزير الشباب والرياضة، للنقاش حو آخر تطورات الوضع الرياضى فى مصر، وأبرز الملفات التى تشغل الرأى العام.

النائب أحمد دياب يكشف كواليس اجتماع اللجنة مع الوزير

وقال النائب أح مد ديا ب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ:" الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصماته كبيرة فى القطاع، وتتماشى دومًا مع سياسة الدولة".

أحمد دياب: قانون الرياضة كان محور النقاش بالاجتماع

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، لموقع دوت الخليج، قائلًا:" استعرضنا فى اللجنة مع الدكتور أشرف صبحي، خطة الوزارة، وما تم تحقيقه على الأرض كما طرحنا أيضًا العديد من المواضيع التى تشغل الرأى العام، والتى على رأسها قانون الرياضة".

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد دياب:" نسعى تفعيل التعاون المثمر مع وزارة الشباب وال رياضة وتطبيقه على الأرض، بما يأتى فى مصلحة البلد والرياضة والشباب المصري".

واستكمل عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب:" ناقشنا أيضًا فى اللجنة ما يتعلق بقانون الرياضة الجديد، واستعرضنا بعض محاوره وتعديلاته، ولدينا رؤية مشتركة فى هذا الشأن".

وأشار ع ضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، إلى أن الحديث تطرق أيضًا لما يتعلق بمراكز التنمية الشبابية، والأندية الخاصة، وكل ما يتعلق بالمؤسسات والهيئات الرياضية، لأنه هذه الممارسة من وجهة نظرى يجب أن تكون أسلوب حياة".

واستكمل عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" هذا النهج الذى تتبعه الوزارة يتناسق مع رؤية لجنة الشباب والرياضة، ومع نهج الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي".

وأختتم:" الرياضة هى القاطرة التى تقود البلاد، وتكون فى ضهر القيادة السياسية، وإن شاء الله الفترة المقبلة تكون النتائج مثمرة".