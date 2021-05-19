صور.. إزالة تعديات على الأراضى الزراعية غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال محمود بريك، رئيس حى العامرية أول، إنه تم إزالة منزل مخالف على أرض زراعية بقرية سند، لافتا إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح بريك، أنه تم تنفيذ حملة مماثلة أسفرت عن إزالة 4 محال مخالفة أمام محطة الصرف الصحى بالمستعمرة، مؤكدا أنه لا نتهاون مع من تسول له نفسه التعدى على الأراضي الزراعية.

وأشار رئيس حى العامرية أول، إلى استمرار الحملات لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعة، لإعادة الانضباط للشارع بكل حزم وقوة وتنفيذ القانون.