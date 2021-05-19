اقتصادية النواب: دعم حياة كريمة دليل على حسن إدارة أموال الوقف

جدة - نرمين السيد - قال الناىٔب محمد على عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم الكبير الذى قدمته وزارة الاوقاف لمبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى الأكثر فقرًا دليل على حسن ادارتها لاموال هيىٔة الوقف.





وأضح عبدالحميد، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن وزارة الاوقاف خصصت 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

واوضح عبدالحميد أن وزير الأوقاف نجح فى وضع خطة زمنية لتعظيم موارد هيىٔة الأوقاف، والتى بدأت تتحقق نتاىٔجها على ارض الواقع حاليًا، لافتًا إلى أن الهيىٔة نجحت فى تحقيق انجازات لم تحدث منذ تاريخها الممتد حتى الآن، بعد ما قفزت الإيرادات إلى أكثر من مليار و600 مليون جنيه.

وأشاد بحسن ادارة المهندس علاء عبدالعزيز رىٔيس هيىٔة الأوقاف الجديد لأصول الوقف، مشيرًا إلى أنه يمتاز بالمرونة فى اتخاذ القرار والحسم الشديد فى مواجهة كل من يريد العبث باموال الوقف.