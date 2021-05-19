وأضح عبدالحميد، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن وزارة الاوقاف خصصت 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.
واوضح عبدالحميد أن وزير الأوقاف نجح فى وضع خطة زمنية لتعظيم موارد هيىٔة الأوقاف، والتى بدأت تتحقق نتاىٔجها على ارض الواقع حاليًا، لافتًا إلى أن الهيىٔة نجحت فى تحقيق انجازات لم تحدث منذ تاريخها الممتد حتى الآن، بعد ما قفزت الإيرادات إلى أكثر من مليار و600 مليون جنيه.
وأشاد بحسن ادارة المهندس علاء عبدالعزيز رىٔيس هيىٔة الأوقاف الجديد لأصول الوقف، مشيرًا إلى أنه يمتاز بالمرونة فى اتخاذ القرار والحسم الشديد فى مواجهة كل من يريد العبث باموال الوقف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصادية النواب: دعم حياة كريمة دليل على حسن إدارة أموال الوقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.