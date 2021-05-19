صور.. محافظ قنا يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - عقد أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماع لمتابعة مدى جاهزية المدارس التى سيقام بها امتحانات الثانوية العامة عن طريق التحول الرقمى بواسطة شبكات الربط الفيبر، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم و أحمد شاهين ممثل فرع الشركة المصرية للاتصالات بقنا.





وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع مدى جاهزية مدارس التعليم الثانوى للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية "خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر"، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان لمتابعة وفحص الشبكة بصفة مستمرة بكل مدرسة لتلافى أى مشاكل تقنية قد تواجه الطلاب أثناء أداء الإمتحانات.

وأكد محافظ قنا أن الدولة تعمل بخطوات عملية واضحة لتنفيذ رؤية مصر 2030 ومن أهم تلك الخطوات تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية التطوير الشامل للمنظومة التعليمة خاصة مرحلة الثانوية العامة ودمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية من خلال توفير أجهزة التابلت والسبورات الذكية انطلاقا من دور التعليم كركيزة أساسية لتنمية المجتمع لتحقيق نهضة إجتماعية وإقتصادية شاملة ومن ثم خلق جيل واعى قادر على النهوض بمستقبل الوطن.

وأكد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم وربطها بغرف عمليات فرعية على مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتقديم أوجه الدعم الفنى والنفسى للطلاب من خلال أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدارس والأخصائى الاجتماعى لتلافى أى مشاكل قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

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