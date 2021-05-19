صور.. تشميع 34 محلا ومقهى مخالف بـ 8 أحياء فى الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن إغلاق 34 منشأة تجارية، بينهم 11 مقهى، بـ 8 أحياء على مستوى المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لمخالفتها مواعيد الغلق المحددة.
وشملت الحملات تحصيل غرامات تقدر بـ 94 ألف جنيه، فضلا عن ضبط 246 حالة إشغال طريق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات متتالية، لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية، ومعاقبة المخالفين.
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