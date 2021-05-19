وفاة ابنة المحامي فريد الديب عن عمر يناهز 48 عاما

توفيت منذ قليل، الدكتورة إيمان فريد الديب، ابنة فريد الديب المحامى المعروف، عن عمر يناهز 48 عاما، إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى السلام الدولي.

وكانت تعرضت إيمان فريد الديب إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه وافتها المنية اليوم.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر عصر اليوم.