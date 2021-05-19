اسكان النواب تناقش بعض أحكام قانون نقابة المهندسين«صور»

/631625/اسكان-النواب-تناقش-بعض-أحكام-قانون-نقابة-المهندسينصور

تناقش لجنة الاسكان والمرافق والتعمير، برئاسة النائب عماد سعد حموده، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، كذا الصيغة النهائية التي انتهى إليها مجلس الشيوخ بشأن ذات مشروع القانون،بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

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