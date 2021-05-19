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اسكان النواب تناقش بعض أحكام قانون نقابة المهندسين«صور»

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تناقش لجنة الاسكان والمرافق والتعمير، برئاسة النائب عماد سعد حموده، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، كذا الصيغة النهائية التي انتهى إليها مجلس الشيوخ بشأن ذات مشروع القانون،بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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