أحمد السجيني: الموظفين بمترو مصر الجديدة يكلفونا 40 مليون و«مابيعملوش حاجة»

/631638/أحمد-السجيني-الموظفين-بمترو-مصر-الجديدة-يكلفونا-40-مليون-ومابيعملوش-حاجة

شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات حادة من رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني للحكومة، بسبب ما وصفه السجيني بإهدار المال العام و سوء إدارة العناصر البشرية، وذلك بحضور اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة.

محطة مترو مصر الجديدة

و قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، أنه لدينا مشكلة في عدم توزيع الموظفين ما يؤدى إلى عدم تحقيق منفعة للدولة، مشيرا إلى موظفين مترو مصر الجديدة، الذي تم الغاءه ورغم ذلك يكلفونا ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه دون ان يكون لهم وظيفة يقوموا بها، موضحا لا يجب أن تتحمل الدولة هذا بجانب المديونيات، التي لم يتم حلها حتى الآن.

اهدار مال عام

و أضاف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قائلا:" كيف أمضى على موازنة فيها اهدار ٤٠ مليون لناس لا تعمل، ولا تعرق بهذه الاموال، و اقول هنا ان هناك سوء في التوزيع و انا امين على اموال الشعب”، مضيفا " امضى ازاي على إهدار مال عام و أعلم التحديات و المشاكل، و لكن اقول نحتاج رؤية كاملة و لابد من حسن الاستفادة من العمالة التي تكلف الدولة الملايين،كما طالب السجيني بحل الازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية،متسائلا ،عن مدى القيام بترشيد استخدام الموارد البشرية.

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و قال اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة "أن هناك ٩ الاف حرفي ممكن نستغنى عن ٣ الالاف لصالح اي جهة اخرى تحتاجهم، و خاطبنا الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة، وهناك ١٠٠٠ واحد خرجو العام الماضى” و هنا علق السجيني السوال الذي اساله هناك ما يقرب من ٢٦ الف عامل يكلفو مليار ٧٥٠ هل نحتاجهم و لا نعمل ربعهم و لا نصفهم و نوزع الباقي على قطاعات تحتاج عمالة.

و اضاف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، " السؤال يستهدف التعرف على مدى كفاءة القطاع من حيث الادارة و مؤشرات قياس الأداء.

و قال اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، النفقات قلت ٤٦ مليون عن العام الماضي مع العلم اننا نحصل ٦٠ ٪؜ من قيمة التذكرة و هناك ترشيد غير عادي في الانفاق.

و رد أحمد السجيني قائلا " وزارة التنمية غير بريئة من المشكلة، و لابد من إعادة الهيكلة بما يحقق المنفعة العامة ،مطالبا بضرورة الاستفادة من الخردة من خلال البيع باسعار حقيقية و مواجهة اي شكل من اشكال الفساد لتحقيق المنفعة العامة للدولة .

و اكدت لجنة الادارة المحلية برئاسة احمد السجيني على ضرورة دعم هيئة نقل القاهرة في طلباتها و الجهات المعنية بتحسين الهيكل الادارى و الميزان الاقتصادي للهيئة و طالب بتسليم اللجنة بالجدول الزمني لنقل الجراجات

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة مشروع موازنه هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022.