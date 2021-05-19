/631640/بعبع-الزمالك-يتعافى-من-كورونا-ويشارك-في-موقعة-الخميس-بالدوري

تأكد جاهزية لاعب الجيش أحمد سمير لمباراة الزمالك في الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز وذلك بعد سلبية مسحة كورونا الذي قام بها اللاعب بعدما شعر ببعض الأعراض الخاصة بالفيروس بداية من معاناته من سخونية شديدة وتكسير في الجسم ليقوم الفريق بعزله فورا وعمل مسحة له وجاءت نتيجتها سلبية ليؤكد اللاعب جاهزيته للقاء الزمالك غدا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش في الجولة ال 23 من عمر الدوري المصري غدا في تمام السابعة مساءا على ستاد القاهرة الدولي .

واستطاع أحمد سمير في ر8 مبارلايات خاضها ضد فريقه السابق الزمالك أن يسجل 7 أهداف,كما يقدم اللاعب مستويات فريدة هذا الموسم ويعتلي صدارة هدافي فريق طلائع الجيش في الدوري المصري برصيد 10.

بسيوني يعقد محاضرة مع اللاعبين

من جانبه عقد المدير الفني لنادي طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني محاضرة مع اللاعبين للوقوف على أخر الجمل الفنية والتكتيكية للفريق قبل مباراة الغد مع نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 23 من الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء.

ويأمل بسيوني في أن يستمر فريقه في الانطلاقة المميزة الذي قام بها الفريق بداية من الدور الثاني للدوري العام وذلك لان الفريق نجح في الحصول على 13 نقطة من أصل 15 نقطة حتى الأن ولم يخسر سوى نقطتين بالتعادل مع زعيم الثغر في الجولة الماضية .

الجيش يستعيد خدمات عمرو مرعي

ومن المقرر أن يستعيد طلائع الجيش جهود مهاجمه عمر مرعي في مباراة الزمالك وذلك بعد فقدانه في المباراة السابقة مع الاتحاد السكندري للايقاف بعد حصوله على 3 إنذارات في مباراة انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق على استاد الاسكندرية في الجولة ال 22 من الدوري المصري.

ويختتم فريق طلائع الجيش استعداداته لمباراة الزمالك اليوم حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكري وبعدا سيعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق تشكيلته لمباراة الغد

ويدخل الزمالك اللقاء في المركز الاول في ترتيب الجدول برصيد 48 نقطة بينما يأتي طلائع لجيش في المركز الحادي عشر برصيد 27