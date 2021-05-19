النقل: سنحول 2000 أتوبيس بالقاهرة للعمل بالغاز بدلًا من السولار

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/631641/النقل-سنحول-2000-أتوبيس-بالقاهرة-للعمل-بالغاز-بدلا-من-السولار
قال اللواء رزق مصطفي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تماشيا مع سياسة الدولة سيتم تحويل 2000 أتوبيس بالقاهرة، بواقع 400 سنويا للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار، لافتاً إلي أن الوفر المتوقع أن يحققه تحويل الـ400 أتوبيس نحو 83 مليون جنية سنويا، هذا بخلاف كون الغاز وقود صديق للبيئة.
تطوير هيئة النقل العام
وأضاف اللواء رزق مصطفي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إلي أنه في ضوء تطوير هيئة النقل العام دخل الخدمة العام الماضي نحو 150 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي منهم 60 أتوبيس بالتعريفة العادية و90 بتعريفة مختلفة لاسيما وأنه مزود بالخدمات، ومن المتوقع أن يحقق وفر قدره 30 مليون جنية.
تقليل الفجوة بين الايرادات والمصروفات
وتابع اللواء رزق مصطفي، أن هناك خطى حثيثة لتقليل الفجوة بين المصروفات والإيرادات، لافتاً إلي إحكام السيطرة علي استهلاك السولار وفر نحو 40 مليون جنية بالوقوف علي مسارات الأتوبيس وحجم الكيلوات، وتطبيق الخصومات علي من يتجاوز بطرق قانونية.
ورشة عمل
واشار رزق مصطفي، أن الهيئة قامت ببيع خردة بنحو 100 مليون جنية العام الماضي، منوها إلي صدور توجيهات يتم تنفيذها حاليا بنقل جميع جراحات الهيئة خارج الكتل السكانية، وإيقاف العمل بكل الجراحات، و هناك ورشة عمل لاختيار الأماكن ويُدار الأمر علي أعلي مستوي.
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ونوه رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إلي أن عدد العمالة بالهيئة تقدر بنحو 26 ألف جنية، مما يكبد الموازنة نحو مليار و750 مليون جنية.
جاء ذلك في مستهل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022.
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