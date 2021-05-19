/631643/موعد-صلاة-الجنازة-وعزاء-ابنة-المحامي-فريد-الديب-بعد-وفاتها-بكورونا

توفيت الدكتورة إيمان فريد الديب، ابنة فريد الديب المحامى المعروف، عن عمر يناهز 48 عاما، إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل إحدي المستشفيات بالقاهرة.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر عصر اليوم.

وكانت تعرضت إيمان فريد الديب إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه وافتها المنية اليوم.