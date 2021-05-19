/631643/موعد-صلاة-الجنازة-وعزاء-ابنة-المحامي-فريد-الديب-بعد-وفاتها-بكورونا
توفيت الدكتورة إيمان فريد الديب، ابنة فريد الديب المحامى المعروف، عن عمر يناهز 48 عاما، إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل إحدي المستشفيات بالقاهرة.
ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات، بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر عصر اليوم.
وكانت تعرضت إيمان فريد الديب إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه وافتها المنية اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صلاة الجنازة وعزاء ابنة المحامي فريد الديب بعد وفاتها بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.