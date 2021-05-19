/631644/أول-تعليق-من-هنا-الزاهد-على-صورتها-داخل-كابينة-الطائرة

خرجت الفنانة هنا الزاهد، لترد على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورتها من داخل كابينة الطائرة والتي شبهها الكثير بنفس أزمة محمد رمضان، لتوضح الموقف بعدما أصبحت مادة لهجوم الجمهور عليها عبر منصات السوشبال ميديا.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة هنا الزاهد على صورتها التي أثارت حالة من الجدل الواسعة خلال الساعات الماضية.

تعليق هنا الزاهد على صورتها داخل كابينة الطائرة

نشرت هنا الزاهد صورة من داخل الطائرة التي أثارت الجدل، للتوضيح، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” من خلال خاصية القصص المصورة، قائلة: “ الناس اللي بتقول بتصور ازاي في الكابينة.. الطيارة مفيهاش كابينة أصلًا”.

وتابعت “الزاهد”: “وزي ما انتوا شايفين في واحد قاعد جانب الطيار بيتصور من السياح في تانزانية..ودة طيران تنزاني ومش ممنوع هنا تقعد جنب الطيار”.

عطلة هنا الزاهد تسبب لها أزمة مع جمهورها

التقطت الفنانة هنا الزاهد تلك الصورة أثناء استقلالها طائرة متجهة نحو جزر زانزيبار بتنزانيا برفقة زوجها أحمد فهمي لقضاء عطلة صيفية هناك، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدها وتنقلب رأسًا على عقب.

كان قد هاجم الإعلامي أحمد موسى ظهور هنا الزاهد من داخل قمرة القيادة، وطالب وزير الطيران محمد منار بسرعة التحرك تجاه تلك الواقعة.

ظهرت هنا الزاهد، في صورتين نشرتهما عبر “انستجرام” واقفة أمام أحدى الطائرات المروحية، قبل أن تظهر في الصورة التالية داخل كابينة القيادة، جالسة إلى جوار قائد الطائرة.

رد الحكومة على صورة هنا الزاهد

أكد الوزير محمد منار وزير الطيران، أن الصور المنشورة للفنانة هنا الزاهد، داخل كابينة الطائرة ليست في مصر، ولكنها في تنزانيا، وذلك في تصريحات الوزير للإعلامي أحمد موسي.

آخر أعمال هنا الزاهد

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل النمر الذي شاركت في بطولته مع محمد إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان، وحصد على إعجاب الجمهور ليدخل في منافسة شرسة مع باقي مسلسلات الدرامية التي لاقت إستحسان الجماهير.