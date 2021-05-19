فيديو.. وزير الأوقاف: القوات المسلحة تواصل عطائها بمحاربة الأعداء والإرهاب

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فيديو مترجم للغة الإنجليزية، بعنوان "قلعة صلاح الدين خير شاهد"، وقال من خلاله الوزير: "تقف قلعة صلاح الدين الأيوبى شامخة فى قلب خليج العقبة شاهدة على تاريخ عظيم فى حماية قوافل الحج وكنقطة دفاع متقدم للدفاع عن كل نقطة وحبة رمل من أرض مصر العزيزة".





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