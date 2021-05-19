رئيس مجلس الشورى اليمنى: استقرار مصر وقوتها يصب فى مصلحة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الشيوخ، عن ترحيبة بالزيارة التى تؤكد عمق العلاقة بين البلدين مؤكداً على أمله فى ان تشهد مزيداً من التطور فى المرحلة القادمة على كافة الاصعدة البرلمانية والاقتصادية . لافتاً الى مكانة اليمن الكبيرة فى قلوب المصريين قيادة وشعباً وهو مايشهد عليه تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين مؤكداً حرص مصر على أمن وسلامة اليمن ودعمه فى كل ما يحاك ضده من محاولات لتفتيته وعدم استقراره.

وعبر رئيس الشيوخ عن أمنيته فى تكون هذه الزيارة خطوة فى سبيل دعم وتطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين أملا فى تكرار الزيارات المتبادلة بين المجلسين.

من جانبه توجه رئيس مجلس الشورى اليمنى بالشكر للمستشار عبدالرازق على حفاوة الاستقبال التى لمسها منذ قدومه الى القاهرة موجهاً التحية والتقدير من رئيس اليمن الرئيس عبدربه منصور الى القيادة السياسية المصرية والى رئيس مجلس الشيوخ واعضائه منوهاَ بعمق العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات موكداً على ايمان اليمن الدائم بدور مصر الاقليمى والدولى فى حل الكثير من الملفات ودعم وحدة واستقرار الدول الشقيقة.

واشاد رئيس مجلس الشورى اليمنى بما تشهده مصر من إنجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً ان استقرار مصر وقوتها تصب دائماً فى صالح كافة الدول العربية.

وفى نهاية الزيارة أهدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع المجلس لضيفه تكريماً له.

حضر الاجتماع الدكتور محمد المارم سفير اليمن بالقاهرة والمستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس والدكتور أحمد بهاء الدين مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.