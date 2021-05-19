صور.. رئيس البرلمان يشرح لنظيره الزيمبابوى موقف مصر من سد النهضة

جدة - نرمين السيد - فى مستهل اللقاء، رحَّب المستشار الدكتور حنفى جبالى برئيس البرلمان الزيمبابوى، مشيداً بالعلاقات الراسخة والتاريخية التى تجمع البلدين، مؤكداً السعى للبناء عليها وتطويرها إلى آفاق أرحب مع الحرص على إجراء المزيد من المشاورات مع الأشقاء فى زيمبابوى وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بالسيد فورشيون شارومبيرا عضو برلمان زيمبابوى والمرشح لرئاسة البرلمان الإفريقى.

واستمع المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى برنامجه الانتخابى ورؤيته لرئاسة البرلمان الإفريقى

كما استعرض المستشار الدكتور رئيــس مجلس النواب موقف مصر فى المفاوضات الحالية الخاصة بسد النهضة، مؤكداً على أن مصر تريد التنمية للجانب الإثيوبى، إلا أن هناك تعنتاً واضحاً من الجانب الاثيوبى فى الوصول لاتفاق قانونى وفنى ملزم، ومشدداً على رفض مصر سياسة فرض الأمر الواقع وأية إجراءات أحادية خاصة بالملء الثانى للسد.

من جانبه، أعرب جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوى عن بالغ تقديره واعتزازه بتلك الزيارة، مشيداً بما لاقاه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال ومتطلعاً لتعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلمانى، فى ضوء دور مصر الريادى فى إفريقيا، كما طلب رئيس برلمان زيمبابوى دعم مصر لمرشح برلمان زيمبابوى لرئاسة البرلمان الإفريقى بانتخابات رئاسة البرلمان الإفريقى، المُقررعقدها خلال الاجتماعات القادمة للبرلمان الإفريقى نهاية الشهر الجارى.

وفى ختام اللقاء اصطحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوى والوفد المرافق له، فى جولة داخل مبنى البرلمان، شملت قاعة المجلس و المتحف واستمع الى شرح عن تاريخ الحياة النيابية فى مصر والتى تمتد الى أكثر من 150 عاما.