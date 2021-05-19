بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة. وكان رئيس الوزراء قد أكد فى وقت سابق خلال مؤتمر صحفى له قبل عيد الفطر المبارك، إن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، خلال اجتماع لجنة الأزمة، للتعامل مع جائحة كورونا خلال فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحلات التجارية، مشيرا إلى أنه تلاحظ عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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