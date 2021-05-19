فيديوجراف.. آليات فصل الموظف المتعاطى للمخدرات

جدة - نرمين السيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم الأربعاء، فيديوجراف عن آليات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مشروع القانون الجديد.





ويوضح الفيديو أضرار تعاطى المخدرات وارتباطها بوقوع الحوادث إذ تؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطى بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التى قد تؤثر بشكل مباشر فى وقوع الحوادث، ولذلك جاءت أهمية الكشف عن تعاطى المخدرات للموظفين بهدف الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات.

وأوضح الفيديو أن القانون سيتم تنفيذه بعد إقراره بـ6 أشهر، حيث أعطى القانون للموظف هذه الفتره من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة وعقب انتهاء هذه المده فأن أى موظف يثبت تعاطية للمخدرات ستكون العقوبة هى الفصل من العمل.

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