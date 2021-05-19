للراغبين من مختلف دول العالم.. أكاديمية الأوقاف تفتح باب التدريب عن بُعد

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين فتح أبوابها للتدريب عن بُعد للراغبين من مختلف دول العالم، وذلك فى إطار حرصها على تأهيل الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات فى مختلف دول العالم.





وأوضح بيان وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أنه تم تكليف الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب، ودعاء أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالإعداد لأول دورة تدريبية دولية عن بُعد تنطلق قبل نهاية شهر مايو الحالى. وأشار البيان إلى أنه سيتم لاحقًا إعلان ضوابط التقدم للالتحاق بدورات التدريب عن بُعد بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

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