الإليزيه: لقاء مصرى فرنسى أردنى خلال أيام للدفع نحو مفاوضات ”إسرائيلية-فلسطينية”

أفادت قناة العربية في خبر عاجل يـ : "الإليزيه": لقاء مصري فرنسى أردنى خلال أيام للدفع نحو بدء مفاوضات إسرائيلية فلسطينية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن بالأمس عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر أمس بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
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