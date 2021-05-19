تشييع جثمان ابنة فريد الديب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

قررت أسرة الدكتورة إيمان فريد الديب، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ابنة المحامي المعروف فريد الديب، تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت تعرضت الدكتور إيمان فريد الديب إلى الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه وافتها المنية اليوم.

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