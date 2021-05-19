الحكومة توقع 3 بروتوكولات لإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال بالمدارس ومراكز الشباب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي من ناحية، وكل من وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الجهاز المركزى للتعمير) من ناحية أخرى.

ويتعلق البروتوكول الأول بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات بالمدارس، وإعداد مناهج لهذه الحضانات، بينما يتعلق البروتوكول الثاني بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في توفير الحضانات للأطفال، في حين يُمثل البروتوكول الثالث عقد إنابة من وزارة التضامن الاجتماعي لوزارة الإسكان مُمثلة في "الجهاز المركزي للتعمير" في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التضامن على مستوى الجمهورية، والإشراف عليها.

ويستهدف البروتوكول الأول، الذي وقعه كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة بالمدارس لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات، وذلك وفق إطار تنظيمي وإداري سيتم الاتفاق عليه بين الوزارتين، كما يستهدف البروتوكول إعداد واختبار وتحكيم منهج لتلك الحضانات، وذلك بما يتسق مع منهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات، طبقاً لنظام التعليم الجديد.

فيما يستهدف البروتوكول الثاني، الذي وقعه كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة بمراكز الشباب لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات.

في حين يستهدف البروتوكول الثالث، الذي وقعه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنابة وزارة التضامن للإسكان ممثلة في "الجهاز المركزي للتعمير" في اتخاذ إجراءات الطرح، والبت والترسية، والإسناد والتعاقد للأعمال والدراسات الاستشارية، والتصميمات، والإشراف الفني الدائم بين المكاتب الاستشارية المتخصصة، وكذا اتخاذ إجراءات الطرح، والبت، والترسية والإسناد، والتعاقد مع المقاولين والشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتضمن إنشاء، ورفع كفاءة، وتطوير، وأي أعمال استشارية أو إنشائية أخرى على مستوى الجمهورية، وكذلك إنابة وزارة الإسكان في الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات.

وعقب التوقيع، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وفقاً لبروتوكول التعاون الأول، فتلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بحصر شامل للأماكن المتاحة لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات في المدارس على مستوى الجمهورية، وكذا وضع منهج يشمل إطارا للمعارف والمهارات، فضلاً عن إعداد مواد تعليمية للأطفال في هذه الفئة العمرية، تتسق مع ما هو مُعد من مناهج وبرامج للفئة العمرية اللاحقة لهم.

من جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة أن البروتوكول الثاني يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم وتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والتوسع في الخدمات التي تقدم من خلالها، موضحاً أنه وفقاً للبروتوكول سيتم موافاة وزارة التضامن الاجتماعي بحصر للأماكن المتاحة لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات، بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، وكذا المشاركة في لجنة الإشراف على معاينة تلك الأماكن المتاحة للوقوف على مدى صلاحيتها، وذلك في ضوء اشتراطات صلاحية المباني لإنشاء حضانات، ومعايير جودة دور الحضانة المُعدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال وزير الإسكان: ستقوم وزارة الإسكان وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد الخطط الزمنية المعتمدة اللازمة لبدء وإنهاء الأعمال المطلوبة فيما يخص الطرح والبت والترسية وإصدار أوامر الإسناد والتعاقد للخدمات الاستشارية والتعاقد مع المقاولين والشركات المنفذة لمشروعات وزارة التضامن والإشراف على جميع أعمال المشروعات من خلال الأجهزة التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان.

من ناحيتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه طبقاً لبروتوكولي التعاون تختص الوزارة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة في كل من المدارس ومراكز الشباب لإنشاء حضانات الأطفال، وذلك وفقاً لمعايير جودة دور الحضانة المُعدة من قبل الوزارة.

وأضافت الوزيرة أن توقيع بروتوكولي تعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة يأتي في إطار رؤية الوزارة الشاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل حتى سن 4 سنوات، حيث تقوم هذه الرؤية على ضرورة تبنى معايير لجودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمة في الحضانات ليس فقط من حيث التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الابتدائية، ولكن أيضا التأكيد على أهمية التعامل مع الطفل من خلال منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وذلك من خلال التوسع في إقامة حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه وفقا للبروتوكول الثالث مع وزارة الإسكان ستقوم وزارة التضامن بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة الإسكان لتنفيذ الخدمات والدراسات الاستشارية، والإشراف على التنفيذ ، وكذا معاونة وزارة الإسكان في تسليم الاستشاريين والمقاولين والشركات المنفذة للمشروعات مواقع الأعمال خالية من أي موانع أو عوائق ظاهرة.