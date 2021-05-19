بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة مصطفى مدبولى

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لإعلان قرار مواعيد غلق المحال والكافيهات سواء مد قرار الغلق فى التاسعة مساء أسبوعين إضافيين أو العودة للمواعيد الصيفية.

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