متي يبدأ الطيران السعودي رحلاته إلى مصر؟

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محمد سياف - ابو ظبي - تساؤلات عديدة عن موعد عودة الحركة الجوية بين مصر والسعودية، بعد تعليق المملكة العربية السعودية دخول المواطنين المصريين إلى أراضيها منذ فبراير الماضي الذي كان سببا في عدم قدرة عشرات الآلاف من المصريين العاملين في السعودية على العودة إلى العمل رغم انتهاء إجازاتهم قبل عدة أشهر.

قال يسري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إن المملكة العربية السعودية سمحت لمواطنيها بالسفر إلى مصر، موضحًا لـ لوسائل إعلامية أن الخطوط المصرية والسعودية ستبدأ في نقل المواطنين السعوديين من السعودية إلى الأراضي المصرية، في نهج من شأنه أن يساهم في إنعاش المدن السياحية المصرية.

متى يفتح الطيران السعودي أبوابه في مصر؟

وحول سؤال متى سيفتح الطيران السعودي على مصر؟ أشار عبد الوهاب إلى عدم حدوث تطور للوضع الجوي بين مصر والسعودية، ونظرا لوجود السلالات المتحولة من فيروس كورونا في بعض الدول مازالت السعودية تفرض تعليق دخول المواطنين القادمين من مصر وعلى مواطني 19 دولة أخرى كإجراءات وقائية اتخذتها المملكة لوقف انتشار هذا الوباء، موضحا أن هناك رحلات استثنائية من شركة الخطوط السعودية بدأت يوم الإثنين 17 مايو الحالي وخص بذكره مصريين يعملون بقطاع الصحة السعودية وأسرهم، بالإضافة إلى سعوديين موجودين بمصر و دبلوماسيين.

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قرار عودة الرحلات بين مصر والسعودية ليس قراراً مصرياً

أوضح عبد الوهاب أن قرار جعل الحركة الجوية بشكل طبيعي بين مصر والسعودية ليس قرارًا مصريًا، بل ستتخذه السعودية بناءً على تقديراتها بشأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن القرار المصري و شركات الطيران الحكومية والخاصة التي تدير عددًا كبيرًا من الرحلات اليومية إلى المملكة العربية السعودية .

ضرورة إحضار اختبار تحاليل ( PCR )

أمرت السفارة السعودية بالقاهرة مواطنيها الراغبين بالسفر إلى مصر بإحضار اختبار تحاليل ( PCR ) المعتمدة من طرف وزارة الصحة السعودية، مع أخذ بعين الاعتبار مدة صلاحية التحليل وهي 72 ساعة قبل إجراء الرحلة ولا يقبل أي تحليل يتجاوز هذه المدة الزمنية.