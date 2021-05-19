/631649/ارتفاع-جماعي-لمؤشرات-البورصة-المصرية-وانتهاء-تعاملات-الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات لليوم الثاني على التوالي، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 13.8مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.844 مليار جنيه.

صعود مؤشر "إيجى إكس 50" وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 10806 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2205 نقطة. وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13336 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3200 نقطة. البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب. ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2214 نقطة. وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 13376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4212 نقطة. ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3219 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1240 نقطة.

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