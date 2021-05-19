/631647/رئيس-الشورى-اليمنى-بالشيوخ-مصر-تشهد-إنجازات-عظيمة-فى-عهد-الرئيس-السيسي

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى، برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني.

العلاقات المصرية اليمنية

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن الزيارة تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكداً على أمله في ان تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الاصعدة البرلمانية والاقتصادية، لافتاً الي مكانة اليمن الكبيرة في قلوب المصريين قيادة وشعباً، وهو مايشهد عليه تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على أمن و سلامة اليمن ودعمه في كل ما يحاك ضده من محاولات لتفتيته وعدم استقراره.

دعم وتطوير العلاقات بين البلدين

و أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن أمنيته في تكون هذه الزيارة خطوة في سبيل دعم وتطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين أملا في تكرار الزيارات المتبادلة بين المجلسين.

ايمان اليمن بدور مصر الاقليمي

من جانبه توجه رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، على حفاوة الاستقبال التي لمسها منذ قدومه إلي القاهرة، موجهاً التحية والتقدير من رئيس اليمن الرئيس عبدربه منصور، إلي القيادة السياسية المصرية، وإلي رئيس مجلس الشيوخ واعضائه منوهاَ بعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، موكداً على إيمان اليمن الدائم بدور مصر الاقليمى والدولي، في حل الكثير من الملفات ودعم وحدة واستقرار الدول الشقيقة.

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واشاد رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد، بما تشهده مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكداً ان استقرار مصر وقوتها تصب دائماً في صالح كافة الدول العربية، وفي نهاية الزيارة قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باهداء درع المجلس لضيفه تكريماً له.

حضر الاجتماع الدكتور محمد المارم سفير اليمن بالقاهرة، والمستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس، والدكتور احمد بهاء الدين مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.