/631651/بدون-خسارة-تاريخ-مواجهات-الحكم-سيكازوي-مع-الأهلي-قبل-مباراة-صن-داونز

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز في دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز وحتى بالخسارة بفارق هدف وحيد من أجل تخططى عقبة بطل جنوب إفريقيا، ويدير اللقاء الحكم الزامبى جانى سيكازوى بين الفريقين.

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت جنوب إفريقيا على ملعب لوكاس موريبي في العاصمة بارتوريا ، في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، ويستعرض دوت الخليج أرقام الحكم سيكازوي قبل مواجهة صن داونز

تاريخ سيكازوى مع الأهلي قبل مواجهة صن داونز

أدار الحكم الزامبى جانى سيكازوى للأهلي 5 مباريات، حقق المارد الأحمر مع الزامبي في 4 مواجهات ، وتعادل في لقاء وحيد ولم يخسر الفرق اي لقاء تحت قيادته قبل مباراة صن داونز في إطار إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق الأحمر الفوز في مباراة الإياب بثنائية مقابل هدف.

سجل النادي الأهلي مع الحكم سيكازوي 10 أهداف بينما تلقت شباك المارد الأحمر هدفيين نظيفيين، وأشهر الزامبي للاعبي المارد الأحمر 9 انذارت ، و 4 بطاقات صفراء لمنافسي المارد الأحمر.

أحتسب الحكم الزامبي سيكازوي ضربة جزاء وحيدة للنادي الأهلي ، كذلك الأمر لمنافسي المارد الأحمر .

مباريات الأهلي مع سيكازوي قبل مباراة صن داونز

عام 2013 ، القطن الكاميروني × الأهلي 1/1 في نصف نهائي افريقيا.

عام 2014، الأهلي × القطن الكاميروني 1/2 في نصف نهائي الكونفدرالية.

عام 2015 ، الجيش الرواندي × الأهلي 2/0 في دور ال 32 في افريقيا.

عام 2020 ، الوداد × الأهلي 2/0 في نصف نهائي افريقيا.

عام 2021 ، الأهلي × المريخ 0/3 في دور المجموعات في افريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: الشناوي,علي لطفي و حمزه علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.