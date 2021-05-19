/631652/عبد-المنعم-الجمل-يعلن-تخصيص-50-ألف-جنيه-من-نقابة-البناء-لدعم-الأشقاء-فى-فلطسين

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، المساهمة بمبلغ ٥٠ ألف جنيه لدعم الأشقاء الفلسطينين فيما يتعرضون له من انتهاكات إسرائيلية.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن هذه المساهمة أقل شيء يمكن أن تقدمه النقابة لمساندة القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الصارخ والذي تسبب في استشهاد العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، فضلا عن ما سببه في إتلاف كبير للمتلكات العامة والخاصة.

دعم مصر لفلسطين

وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن هذه المساهمة تأتي استكمالا لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، داعيا كافة النقابات العمالية المصرية والعربية وعلى مستوى العالم لمناصرة الفلسطينين وتقديم الدعم اللازم والمساندة لهم.

مبادرة اعمار غزه

و أشاد عبد المنعم الجمل، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة الإعمار بقطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأكيد على موقف مصر الواضح والداعم بكل قوة للقضية الفلسطينية.

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ولفت رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن مواقف مصر ودعمها للقضية الفلسطينية ليس خافيا على أحد، مؤكدا أن الدعم والمساندة تتنوع ما بين التحركات الدبلوماسية والمتمثلة في دعوات وقف إطلاق النار وكذلك مخاطبة كافة الجهات الدولية للتدخل لمنع العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى التحركات الأخرى المتمثلة في فتح معبر رفح لاستقبال المصابين، وكذلك إرسال المساعدات المختلفة دعما لأبناء الشعب الفلسطيني.