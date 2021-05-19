/631653/زيمبابوي-تطلب-دعم-مصر-فى-رئاسة -البرلمان-الإفريقي

جاء ذلك خلال لقاءه بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حيث استقبله بمكتبه ‏اليوم الأربعاء والوفد المرافق له، وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس البرلمان الزيمبابوي، مشيداً بالعلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً السعي للبناء عليها وتطويرها إلى آفاق أرحب مع الحرص على إجراء المزيد من المشاورات مع الأشقاء في زيمبابوي وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

مجلس النواب ورئاسة البرلمان الإفريقي

وخلال اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بفورشيون شارومبيرا عضو برلمان زيمبابوي والمرشح لرئاسة البرلمان الإفريقي .واستمع المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى برنامجه الانتخابي ورؤيته لرئاسة البرلمان الإفريقي .

كما استعرض المستشار الدكتور رئيــس مجلس النواب موقف مصر في المفاوضات الحالية الخاصة بسد النهضة، مؤكداً على أن مصر تريد التنمية للجانب الإثيوبي، إلا أن هناك تعنتاً واضحاً من الجانب الاثيوبي في الوصول لاتفاق قانوني وفني ملزم، ومشدداً على رفض مصر سياسة فرض الأمر الواقع وأية إجراءات أحادية خاصة بالملء الثاني للسد.

من جانبه، أعرب جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي عن بالغ تقديره واعتزازه بتلك الزيارة، مشيداً بما لاقاه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال ومتطلعاً لتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء دور مصر الريادي في إفريقيا، كما وفي ختام اللقاء اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له، في جولة داخل مبنى البرلمان، شملت قاعة المجلس و المتحف واستمع الى شرح عن تاريخ الحياة النيابية في مصر والتي تمتد الى أكثر من 150 عاما.