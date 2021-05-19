دوت الخليج يرصد كشف حساب لجنة النقل خلال 120 يوم عمل برلماني 

/631654/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-لجنة-النقل-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

تعد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، قاطرة حقيقية تساهم في دفع خطط النهضة والتنمية في عموم البلاد، من خلال إصدار القرارات ودراسة الإجراءات ومناقشة الخطط والسياسات المختلفة المتعلقة بطفرات التنمية بطول البلاد وعرضها.

ويرصد دوت الخليج كشف حساب أحد أنشط لجان مجلس النواب، برئاسة جنرال البرلمان، رئيس لجنة النقل النائب علاء عابد، صاحب الجهود الخرافية على مدار أعوام العمل البرلماني منذ مجلس النواب السابق امتدادا للحالي.

وساهم عابد بما يملكه من قدرات وجهود في دفع الجهود داخل اللجنة، لتصبح بمثابة القلب النابض لباقي اللجان النوعية في مجلس النواب، في ظل حضور حشد من الخبرات البرلمانية والقامات النيابية التي تضمها اللجنة.

بدايات مبهرة

14 يناير انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من إجراء الانتخابات علي منصب رئيس اللجنة، والتي فاز فيها النائب علاء عابد برئاسة اللجنة، كما فاز بمنصب الوكيل النائب محمود عبد العزيز الضبع، والوكيل الثاني النائب وحيد قرقر، كما فاز بمنصب أمين السرالنائب محمد عوض السيد محمد. ووجه النائب علاء عابد، عقب فوزه بمنصب رئيس لجنة النقل والمواصلات الشكر لجميع أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل من أجل قضايا الوطن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات عقب انتهاء انتخابات اللجنة، إنه سيعمل فى إطار التعاون بين السلطات وسيضع أجندة عمل للجنة يشارك فيها جميع أعضاء لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، من أجل العمل لمستقبل هذا الوطن.

16 يناير وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، في أول إجتماع لها اليوم السبت، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه ( مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة ( المرج / حلوان) - مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3 مليون يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020. من جانبه أكد النائب علاء عابد ، رئيس اللجنة دعم اللجنة بشكل كامل لتطوير الخط الخط الاول لمترو الانفاق وكافه الخطوط الاخري، لاسيما في ظل الزيادة السكانية، لكنه شدد علي وجود عدد من المتطلبات الهامة وفي مقدمتها الخريطة الزمنية لتنفيذ التطوير، بقوله : الحديث عن 6 سنوات للصيانه فقط لا يتماشي مع سياسات الرئيس ويجب أن يكون العمل بشكل أسرع من ذلك. ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلي مساعدة جمهورية مصر العربية في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة. ووفقا للاتفاق، يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ 3 مليون و5 الاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين في البنك - صندوق انشئ ويدار بواسطة البنك- من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو ( المستفيدين) في اختيار وإشراك استشارين معينين لتقديم المساعدة الفنية للمشروع.

وطبقا للاتفاق، تقدم المنحة علي دفعة واحدة أو عدة دفعات - بناء علي طلب المستفيدين - وذلك لتمويل الخدمات الاستشاريه، ومنها دعم المشتريات والتدريب وبرنامج إدارة الاصول والسلامة وتطوير الشركات، ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية، الاستشارة الفتية لإعداد وتنفيذ برنامج مع موارد المؤسسة في الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو.

16 يناير، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب 2021، أن مشروع تحديث مترو الانفاق من المشروعات القومية وبرامج الحماية للمواطنين، مشددا على حرص اللجنة التعاون من أجل تطويره بما يحقق صالح المواطن.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحه (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة (المرج / حلوان) - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

كما وجه عابد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده فى المشروعات القومية وإنجازاته فى كافة المجالات منذ توليه المسؤولية.

ودعا علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير وزير النقل للحضور والاجتماع مع أعضاء اللجنة لاطلاع اللجنة على جميع المشاريع التى تنفذ الآن وتم تنفيذها بناء على اتفاقيات تم الموافقة عليها بمعرفة لجنه النقل والمواصلات خلال الفصل التشريعى الماضي.

وفى ختام كلمته قدم عابد الشكر لرؤساء اللجنة السابقين على جهودهم فى وإنجازاتهم فى لجنة النقل والمواصلات.

ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلى مساعدة جمهورية مصر العربية فى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

ووفقا للاتفاق، يُقدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ 3 مليون و5 الاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين فى البنك - صندوق انشئ ويدار بواسطة البنك- من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (المستفيدين) فى اختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية للمشروع.

18 يناير، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى رده البيان الذى ألقاه اليوم حول ما تحقق من خطة الوزارة، " بادىء ذى بدء ليس بيننا أى خلاف، لكن بيننا اختلاف كبير فى الرؤى وتناول الموضوعات، لأن عملنا هو الرقابة".

وأضاف: "وجهت لوزير التنمية المحلية منذ عام ونصف داخل هذه القاعة سؤالا، وكان مضمونه حول موارد المحاجر والملاحات وآلية توزيعها واللائحة والدستور ينصان على أن الرد على السؤال إما فى الجلسة أو كتابة، مشيرا إلى أن الوزير جاء بالرد الآن، حول هذا الموضوع".

وتابع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، "يا سادة الرد جاء بعد عام من السؤال"، وأوضح أن الايرادات بلغت 2.3 مليار جنيه.

20 يناير، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطبيق الرؤية الجديدة والخطة التعليمية على أرض الواقع لا زال به أوجه قصور. ودعا وحيد قرقر في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى أهمية مراعاة ومراجعة عملية التطبيق، خاصة في مستوى المعلمين، قائلا: "عندنا مليون و300 ألف معلم يحتاجون للتأهيل والتدريب". وأشار وحيد قرقر، إلى أن توفير التابلت في العملية التعليمية "شيء جيد"، إلا أن هناك قرى لا يوجد بها إنترنت بخلاف صيانة التابلت وما تسبب في إرهاق أولياء الأمور.

23 يناير أشاد علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات ، في مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إحراز تقدم غير مسبوق في مجال مشروعات النقل، وآخرها الإعلان عن إحلال وتجديد جميع القطارات العاملة في السكك الحديدية بنهاية العام الحالي ، مؤكدا أن هناك إصرار واضح على المضي قدما في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، من خلال مشروعات رائدة لربط أواصر الدولة المصرية، عبر مشروعات النقل سواء المحاور أو السكك الحديد ومترو الأنفاق والمشروعات المتعددة فى الموانى . وقال عابد ، فى تصريحات صحفية ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لايتوقف عن التوجيه المستمر بإحداث طفرات في مجال النقل بمختلف قطاعاته، والتأكيد على أنه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة عبر إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط ، والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع . وأشار النائب علاء عابد ، إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالسكك الحديدية، وثيقة الصلة باستقطاب الاستثمار العالمي، الذي ينجذب على الفور إلى البلاد التي يعد من مقوماتها الأساسية، التوسع فى شبكات الطرق والكبارى وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق، وإضافة المزيد من الخطوط مواصفات عالمية ، مشيرا الى أن مصر تحتل المركز 90 في الترتيب العالمي لشبكة الطرق بعدما كانت فى المركز 118 . وذلك عقب تنفيذ 377 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت 95.5 مليار جنيه، وتنفيذ 311 مشروعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 396.3 مليار جنيه، بخلاف إحداث تغيير شامل في مقدرات الدولة التي كانت الثانيه في العالم التي لديها سكك حديدية بعد بريطانيا، من تدهور حال القطارات والمزلقانات، إلى المشروعات الرائجة بفضل القائد الذي لايتوقف عن بناء مصر الحديثة. أكد علاء عابد ، أن اللجنة تنظر بعين الفخر، لتمكن البلاد تحت توجيهات القيادة السياسية، من تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ مشروعات عملاقة لأول مرة فى تاريخ مصر، خاصة أن 95 % من مساحة البلاد لم تكن مستغلة، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق شرارة العمل فى معجزات تتحقق، متمثلة في مشروع القطار الكهربائى " العين السخنه - - العاصمة الإدارية ، كما بدأ ولأول مرة فى مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 کیلومترا ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 کیلومترا . وأضاف علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات ، في مجلس النواب ، إن تجديد شرايين مصر الحيوية، والاستفادة من النهضة في دول العالم العظمي، التي قامت على مشروعات النقل والسكك الحديدية، خطوة جديدة على طريق التنمية المستدامة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

30 يناير، عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، 8 اجتماعات حيث تبدأ اجتماعاتها استعراض وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، فى ضوء المناقشات التى دارت بشأنها. وخصصت اللجنة الـ6 اجتماعات الآخرين لاستعراض بيان وزير النقل الذى سيلقيه أمام المجلس، حيث عقدت اللجنة اجتماعين لاستعراض بيان وزير النقل والمواصلات.

كما تعقد اللجنة برئاسة النائب علاء عابد 4 اجتماعات، بواقع اجتماعين، لاستكمال دراسة ما جاء ببيان وزير النقل والمواصلات فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق.

اهتمامات واسعة

1 فبراير، طالب النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل ، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، بالنظر فى مكافأت ومعاشات الرائدات الريفيات، مؤكدة أن الرائدات الريفيات يقمن بدور كبير فى ملف تنظيم الأسرة فى القرى والنجوع . وأضاف عابد ، فى كلمة خلال الجلسة العامة حينها، بحضور الدكتورة نفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن الرائدات الريفيات على الرغم من الدور الكبير الذى يقمن به ، الا أن هناك معاناة كبيرة بسبب تدنى المقابل المادى ، كما طالب عابد بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد ، كما شدد على ضرورة الإهتمام بملف العمالة غير المنتظمة . وقال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل ، بمجلس النواب، أن هناك فروق فى معاش برنامج تكافل، وكرامة ، متسائلا عن إمكانية أن يكون صندوق واحد للتساوي بالمعاشين.

3 فبراير، اجتمعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بحضور المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، حيث أكد أعضاء اللجنة على ضرورة التعاون مع وزارة النقل من خلال الرقابة والتشريع من أجل خدمة المواطنين.

ومن جانبه، شدد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة تعاون اللجنة مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد من خلال مجالى الرقابة والتشريع، بما يؤدي إلى خدمة الوطن والمواطنين، لافتاً إلى الحاجة لعقد عدة جلسات مع رئيس هيئة السكة الحديد حتى نوضح للمواطنين ما يتم من إنجازات.

وأكد علاء عابد، أن ما تشهده مصر من تطور فى مجال النقل غير مسبوق، لافتاً إلي أن القطار الكهربائي سيكون قيمة مضافة لمجال النقل وخط سيره سيكون محورا للتنمية وليس لنقل الركاب والبضائع فقط.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اجتماع اللجنة، يتطرق إلى شقين أولهما متعلق ببيان المهندس كامل الوزير وزير النقل أمام مجلس النواب منذ أيام، حول الخطة الزمنية لتنفيذ خطط الوزارة، والجدوى الاقتصادية من تنفيذ هذه الخطط، والشق الثانى حيث مشاكل النواب فى دوائرهم، والتى تتمثل فى عدة نقاط وهى مزلقانات السكة الحديد وإنشاء كبارى مشاة، وتطوير القطارات.

وأكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة ستتابع ما يتم تنفيذه والجدول الزمني له.

من ناحيته، طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، بضرورة تطوير إشارات السكة الحديد، وتطوير منظومة حجز التذاكر وحجزها عن طريق الإنترنت للتسهيل على المواطنين.

ودعا وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى ضرورة تحويل معهد وردان الذى أنشأته الهيئة العامة للسكة الحديد، إلى كلية وتكون الدراسة به أربع سنوات أو خمس مثل كلية الهندسة، ويمنح درجة البكالوريوس ويوفر عمل للخريجين، وذلك لتشجيع الطلاب علي الالتحاق بالمعهد.

كما شدد قرقر على ضرورة تطوير القطارات من خلال شركة "سيماف"، مضيفًا: " بالتالي سنوفر الكثير على قطاع السكة الحديد"، كما طالب بالاهتمام بزيادة نقل البضائع بالسكة الحديد وعمل خطوط جديدة بين ميناء السخنة وبورسعيد، ودمياط وبورسعيد.

23 فبراير، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه منذ زمن بعيد قطاع التنمية المحلية مشغول بهموم المواطن، خاصة أن هذا القطاع يتعامل بشكل مباشر مع المواطنين على مدار اليوم، مشددا على أنه يجب تنمية الموارد البشرية بالتنمية المحلية لخدمة محدودى الدخل، الذى نال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مدار 7 أعوام. وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، أن مصر تشهد نقلة نوعية هائلة بمجال الطرق والكبارى، وتصنيف مصر تقدم 90 مركزا علي مستوى العالم في مشروعات الطرق والنقل والمواصلات، وكان لهذا نتائج فى تقليل نسبة الحوادث، نظرا للتطور الهائل الذى تشهده مصر، لافتًا إلى أن مجلس النواب اتخذ علي أجندته أن يكون هناك تعاون مع الوزراء، وكان هناك اجتماع منذ أيام مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية لمجلس النواب، ودار حديث حول ما يريده المواطن المصري من خدمات. متابعا: "رئيس مجلس الوزراء وجه توجيها صارما وحازما بالتعاون التام مع النواب حتى يشعر المواطن أن هناك عمل جاد، وحتى يشعر المواطن بالعمل على الأرض، وبالتالى سيكون هناك التزام من قبل المحافظين فى حدود الإمكانيات والخطط الاستراتيجية والفنيات بين النواب والمحافظين".

23 فبراير، اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سرعة البت فى صرف التعويضات فيما يخص نزع الملكيات للطرق الداخلية والمحلية، بالإضافة إلى التنسيق بين اللجان التى تنزل على أرض الواقع، لتفعيل ملاحظات النواب الخاصة بدوائرهم ومشاكل المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، حينها، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية الذى سبق وألقاه وزير التنمية المحلية أمام البرلمان. وتابع: "نزول النائب مع المسئول فى الدائرة يعنى مزيد من التعاون بين السلطتين، ووضع النائب أمام مسئولياته فى نفس الوقت، خاصة أن نزول النائب للدائرة يكون لطلب خدمة عامة للمواطنين أهالى الدائرة وليس لصالح خدمة شخصية. وقدم عدد من النواب، الشكر للقيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة، وما تستهدفه من تحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتوفير فرص عمل للشباب فى القرى والريف، والتصدي لفكرة الهجرة الخارجية، حتى تكون هذه القرى والريف جاذب للشباب من خلال توفير فرص عمل مناسبة وحياة تليق بهم، مؤكدين ان هذه المبادرة أصبحت مشروع قومى. وعلق محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن كافة القرى والمدن المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة ستشهد طفرة كبيرة فى مختلف الخدمات، وفيما يخص القرى أو المدن غير المدرجة ضمن المبادرة سيتم بحثها فى العاجل للوقوف على الخدمات المقدمة وكيفية النهوض بمستوى الخدمات، وفيما يخص الأولوية لمشروعات الاستكمال يتم التنسيق بين المحافظات لإدراج هذه الموضوعات أولا لخدمة المواطنين.

10 مارس وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "ما تشهده الدولة حاليا يعتبر ثورة من أجل إعمار مصر على يد القائد عبد الفتاح السيسي، سواء فى البنية التحتية، أو الطرق، أو المدن الجديدة والمشروعات القومية التى تشهدها البلاد". وتابع: "ما يحدث من تطوير للدولة المصرية فخر لنا جميعا ويجب أن نفخر به أمام العالم، وهو حق من حقوق الإنسان، فى أن يحيا الجميع حياة كريمة"، كما أشاد عابد، بالجهود المبذولة فى قطاع النقل والمواصلات. من جانبه، وجه النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات التحية للقيادة السياسية، وكافة العاملين بوزارة النقل، لما تشهده مصر من طفرة حضارية فى مجال النقل والمواصلات، والنقل النهرى، لافتا إلى أن اللجنة ستهتم بالنقل النهرى والموانئ البحرية. بدوره، أعلن محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020، وفى القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

وثمن النائب محمود الضبع، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير البنية التحتية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020، وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

10 مارس قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر تسير فى طريق التنمية الحقيقية، "ونشاهد كل يوم تطور جديد بمجال النقل سواء الأنفاق، أو مترو الأنفاق، أو القطارات، كل يوم هناك إنجاز جديد". وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن هناك تعاون مثمر بين الوزارات، مما يؤدى إلى تحقيق المصلحة الوطنية، لافتا إلى أنه خلال سنتين أو ثلاثة سنوات، المواطنون لن يستخدموا سياراتهم الخاصة حتى أصحاب السيارات الفارهة سيتركونها ويستخدمون وسائل المواصلات الحديثة التى توفرها الدولة سواء مترو الاتفاق أو المونوريل أو القطارات السريعة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

20 مارس قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن منظومة النقل تشهد طفرة حقيقية، متابعا:" لو مفيش شبكة نقل كويسة الدنيا هتقف، والسنوات السبعة الأخيرة شهدت نقلة غير مسبوقة، وساكت مشروعات النقل الأخيرة فى ربط المحافظات بعضها ببعض فى إطار تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030 التى تعتمد فى المقام الأول على تحقيق تنمية وعمران فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ".

وأشار عابد، خلال زيارة وفد برلمانى لميناء الإسكندرية ، فى حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أهمية قطاع النقل النهرى فى تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، وأن لجنة النقل حريصة على أن تكون جزء من وضع عدة حلول للنهوض بالمنظومة، وتحقيق فلسفة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. وذلك من خلال تقديم كل الدعم للمنظومة الجديدة، مؤكدا:" دورنا كنواب أعضاء اللجنة ونواب محافظة الإسكندرية بحث آليات القضاء على بعض الملاحظات التى تواجه الميناء فى عملها لمزيد من المرونة وتشجيع حركة التصدير والاستيراد ".

وشدد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على ضرورة فض الاشتباك بين وزارات الرى والتنمية المحلية والنقل حول مشروع قانون النقل النهرى، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يوفر حصيلة مليارات الجنيهات للدولة، كما يقلل من حوادث الطرق وتيسير حركة المواطنين.

قضايا شائكة

26 مارس نعى علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضحايا حادثة قطاري سوهاج التي وقعت اليوم، قائلاً: "واجب علينا كنواب وإعلاميين أن نتناول مثل هذه الوقائع بعمق حتى لا تكرر".

وأكد في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة “الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ،" ON" أن النواب منوط به بالأساس مسألة المحاسبة " السياسية " للمتسبب في حادثة القطار لكن المحاسبة الجنائية هي بالأساس لب اختصاص النيابة العامة والنائب العام الذي بذل مجهوداً كبيراً وانتقل على الفور لمباشرة التحقيقات على أرض الواقع ".

وناشد عضو مجلس النواب كافة الجهات المعنية المشاركة في وقائع تحقيقات ملف قطاري سوهاج بعد إخراج أية بيانات صحفية حول الواقعة وترك هذا الامر كلية للنيابة العامة بإعتباره لب إختصاصها وذلك دحضاً للشائعات ".

وكشف أنه قام بتشكل لجنة من أعضاء مجلس النواب بعد إستقاء المعلومات من مصادرها الدقيقة برئاسة النائب محمود الضبع عضو مجلس النواب ووكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب أحمد سعد واللواء محمود عاشور وانتقلت بالفعل اللجنة إلى سوهاج لمباشرة التحقيقات ورصد الوقائع تمهيداً لعرضها عليه كرئيس للجنة بعد الانتهاء أو رئيس مجلس النواب مباشرة، وذلك بغية توفير كافة المعلومات وأركان الواقعة لتحديد المسؤولية كما قال الرئيس السيسي في تغريدته اليوم الذي وعد بمحاسبة كافة المقصرين ".

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب 4 اجتماعات، حيث عقدت اللجنة اجتماعين لتدارس أعضاء اللجنة مشروع موازنة وزارة النقل الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك فيما يخص قطاعات (الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل - الهيئة القومية للأنفاق - المعهد القومى للنقل - جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى - ديوان عام وزارة النقل- قطاع النقل".

كما عقدت اللجنة اجتماعين لتدارس أعضاء اللجنة مشروع موازنة هيئة قناة السويس الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وكذلك مشروع موازنة وزارة النقل الوارد ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك فيما يخص قطاعات (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية - الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر - الهيئة العامة لميناء دمياط - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة - الهيئة العامة للنقل النهرى - ديوان عام وزارة النقل- قطاع النقل البحري).

19 إبريل، نظمت اللجنة البرلمانية المصغرة المشكلة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب خالد عبد المولى، والنائب أيمن عتمان، زيارة لمصابى حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 المنصورة - القاهرة.

24 إبريل، كرم النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، فى احتفال ضم نواب الجيزة، اسم النائب الراحل اللواء سعد الجمال.

29 إبريل، أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييدها ودعمها الكاملين لسياسة الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين صناعة السكك الحديدية خاصة الوحدات المتحركة..