/631655/نقابة-المهن-الرياضية-تثمن-مجهودات-مصر-لإعادة-إعمار-غزة

أصدرت نقابة المهن الرياضية بيانا رسميا تعلن خلالها تأييد دعم مؤسسات الدولية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية ، التي تتخذ خطوات فعالة في إعادة إعمار غزة في إطار دور الدولة المصرية في حفظ الإستقرار الأمني للبلاد العربية .

أكدت النقابة خلال بيانها الرسمي التي أصدرت اليوم عن كامل التأييد للجهود الكبيرة التي تتقدم بها الدولة المصرية على رأسهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق مبادرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وذلك من خلال تقديم 500 مليون دولار كمساهمة من الدولة المصرية لصالح إعادة إعمار غزة وذلك حرصا من قيادات الدولة المصرية علي استقرار القطاع المنكوب بما يدعم الأمن القومي العربي بشكل مباشروجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

نقابة المهن الرياضية تثمن مبادرة الرئيس السيسي

ودعا الدكتور فتحي ندا كافة المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب الفلطسيني من أجل توفير الحاجات الأساسية لهم مع المشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية لصالح شعب فلسطين الذي تضرر من جراء هذا العدوان الصهيوني الغاشم.

وأشاد النقيب العام للمهن الرياضية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسين رئيس الجمهورية، لإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية لمتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار والتي يثمنها جموع الرياضيين ممثلة في مجلس النقابة العامة والعاملين بها ومجالس ادارات النقابات الفرعية لكونها ترجمة فعلية لعقيدتنا الراسخة أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب الأولى ، مؤكدا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة هو واجب إنساني وعربي واقليمي.