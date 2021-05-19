/631656/الحضانات-في-مراكز-الشباب-والمدارس-مدبولي-يوقع-3-بروتوكلات-جديدة

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تأثيث حضانات للأطفال بالمدارس

ويتعلق البروتوكول الأول بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات بالمدارس، وإعداد مناهج لهذه الحضانات.

بينما يتعلق البروتوكول الثاني بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في توفير الحضانات للأطفال.

عقد إنابة من وزارة التضامن الاجتماعي

ويُمثل البروتوكول الثالث عقد إنابة من وزارة التضامن الاجتماعي لوزارة الإسكان مُمثلة في "الجهاز المركزي للتعمير" في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التضامن على مستوى الجمهورية، والإشراف عليها.

ويستهدف البروتوكول الأول، الذي وقعه طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة بالمدارس لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات، وذلك وفق إطار تنظيمي وإداري سيتم الاتفاق عليه بين الوزارتين.

الحضانات في مراكز الشباب

كما يستهدف البروتوكول إعداد واختبار وتحكيم منهج لتلك الحضانات، وذلك بما يتسق مع منهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات، طبقاً لنظام التعليم الجديد.

فيما يستهدف البروتوكول الثاني، الذي وقعه أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة بمراكز الشباب لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات.

البروتوكول الثالث

في حين يستهدف البروتوكول الثالث، الذي وقعه عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنابة وزارة التضامن للإسكان ممثلة في "الجهاز المركزي للتعمير" في اتخاذ إجراءات الطرح، والبت والترسية، والإسناد والتعاقد للأعمال والدراسات الاستشارية، والتصميمات، والإشراف الفني الدائم بين المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وكذا اتخاذ إجراءات الطرح، والبت، والترسية والإسناد، والتعاقد مع المقاولين والشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتضمن إنشاء، ورفع كفاءة، وتطوير، وأي أعمال استشارية أو إنشائية أخرى على مستوى الجمهورية، وكذلك إنابة وزارة الإسكان في الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات.

حصر شامل للأماكن المتاحة لإنشاء حضانات

وعقب التوقيع، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وفقاً لبروتوكول التعاون الأول، فتلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بحصر شامل للأماكن المتاحة لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات في المدارس على مستوى الجمهورية.

وكذا وضع منهج يشمل إطارا للمعارف والمهارات، فضلاً عن إعداد مواد تعليمية للأطفال في هذه الفئة العمرية، تتسق مع ما هو مُعد من مناهج وبرامج للفئة العمرية اللاحقة لهم.