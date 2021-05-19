/631658/الجماهير-السعودية-تزين-ملعب-القمة-بين-الهلال-وأهلي-جدة

يستضيف نادي الهلال السعودي نظيره أهلي جدة في قمة مباريات الجولة ال 28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

موعد مباراة الأهلي والهلال

ومن المقرر أن تقام القمة في تمام الثامنة مساء على ملعب الهلال وفي حضور جماهيري لأول مرة منذ أكثر من عام بسبب انتشار فيروس كورونا في اراضي المملكة.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت منذ أيام قليلة عن عودة محدودة للجماهير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة مع الاهتمام بالاجرائات الاحترازية والتباعد بين الافراد حفاظا على سلامتهم .

وأكدت إدارة ملعب محمد الفيصل على استعدادا التام لاستقبال الجماهير مرة أخرى وأخذ كافة الاحتياطات الازمة للحفاظ على سلامة الأفراد ,مشددة على ضرورة ارتداء الكمامات طوال الوقت من قبل الجماهير.

ومن المقرر أن يفتح الاستاد أبوابه في تمام الخامسة مساء بتوقيت الرياض لتسهيل دخول الأفراد والعائلات ولمن حدوث أي ازدحام للجماهير, ويقتصر الحضور الجماهيري على بعض الناس من الذين حصلوا على جرعة ,أو المتعافي من الفيروس ولم يمض على شفائه أكثر من 6 أشهر .

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويدخل الهلال صاحب الأرض والجمهور المباراة وهو في صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 52 نقطة من 27 لقاء بينما يحتل الاهلي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة.