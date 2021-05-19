أحمد العوضي يحتفل بإنطلاق قناة الخديوي..تفاصيل

/631659/أحمد-العوضي-يحتفل-بإنطلاق-قناة-الخديويتفاصيل

احتفل الفنان أحمد العوضي، بانطلاق قناة جديدة للأفلام تحمل اسمه “الخديوي” داخل مسلسل “اللي مالوش كبير”، الذي تم عرضه في رمضان 2021 وأحدث ضجة عارمة حينها بين الجمهور بسبب شخصية سيف الخديوي رجل العصابات التي جسدها في المسلسل.

دوت الخليج يرصد احتفال أحمد العوضي بنجاحه المتواصل بالشخصية التي جسدها في مسلسل اللي مالوش كبير، بعدما بات الجمهور يتقمص دوره وجمله الشهيرة داخل المسلسل.

أحمد العوضي يحتفل بنجاح مسلسله اللي مالوش كبير

نشر العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة من شاشة القناة التي كانت تعرض فيلم "دكان شحاتة" من بطولة عمرو سعد وهيفاء وهبي، وكتب معلقًا: "قناة الخديوي أفلام".

أثارت جمل الخديوي في مسلسل اللي مالوش كبير ضجة واسعة عقبر مواقع التواصبل الاجتماعي المختلفة، حيث بدأت العديد من المطاعم اطلاق تلك الجمل على الوجبات، فضلًا عن تجسيد الأطفال لتلك الشخصية التي علقت في الأذهان.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، ودنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، محمود حافظ، إيمان السيد، أحمد الرافعي، صبا الرافعي ومحمود ياسينن وهو تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.