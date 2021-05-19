/631660/أول-تعليق-من-حسام-غالي-بعد-تعيينه-عضوا-بمجلس-إدارة-الأهلي

أكد حسام غالي ، لاعب وقائد الأهلي السابق ، على سعادته بالرجوع للقلعة الحمراء من جديد من خلال منصب مجلس إدارة قطاع الكرة في القلعة الحمراء ، بعد أن قرر مجلس إدارة الأحمر بقيادة محمود الخطيب تعيين " الكابيتانو" ضمن أعضاء مجلس إدارة كرة القدم بجانب ياسين منصور رئيس الشركة و مصطفى مراد فهمي نائب الرئيس.

وعلق حسام غالي على قرار تعيينه في مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم وذلك عبر الحساب الشخصي للاعب على الإنستغرام بعد يومين فقط من قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب بإطلاق شركة النادي الأهلي لإدارة كرة القدم.

تعليق حسام غالي على تعيينه في مجلس إدارة الأهلي

وكتب حسام غالي عبر الحساب الشخصي على الإنستغرام: " سعيد بالعودة لبيتي النادي الأهلي من خلال شركة النادى الأهلى لإدارة الكرة ".

وانهالت العديد من التعليقات لحسام غالي منهم عمرو السولية لاعب الأهلي والعديد من لاعبي المارد الأحمر السابقين ونجوم الكرة المصرية على رأسهم احمد حسام ميدو لاعب الزمالك و القلعة البيضاء.

يذكر أنه تقرر تعيين يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيسًا لشركة الأهلي للخدمات الرياضية على أن يتولى ياسين منصور رئاسة شركة النادي لكرة القدم ، على أن يتولى مصطفى مراد فهمي نيابة الرئاسة عن منصور وتواجد حسام غالي في العضوية .

سعد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين الدكتور سعد شلبي، قائمًا بأعمال المدير التنفيذى خلفا لأبراهيم الكفرواي عضو مجلس المارد الأحمر الحالي، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذى.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: الشناوي,علي لطفي و حمزه علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.