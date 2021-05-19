/631661/السجيني-يشترط-تطوير-الأداء-مقابل-زياة-الرواتب-بالنسبة-لموظفى-النقل-صور

كشف محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بمحافظة الاسكندرية، عن بدء تفعيل المرحلة الأولي من منظومة التذكرة الإلكترونية خلال شهرين، وذلك بحيث تخرج التذكرة من خلال ماكينة بحوزة المُحصل، تتضمن كافة تفاصيل الرحلة، علي أن تكون المرحلة الثانية فور انتظام المنظومة واعتياد المواطنين عليها، وصولاً للمرحلة الثالثة والتي تستهدف أن يكون الحجز عبر "ابلكيشن" بالهاتف المحمول.

رفع القدرات التعاقدية للجراجات

ولفت النائب محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إلي الخطي المبذولة الفترة الماضية في ضوء التوجيهات لتدعيم الأتوبيسات، التي تعمل بالكهرباء وزيادة عددها حيث يعمل حاليا نحو 15 أتوبيس بالكهرباء، وكان من المتوقع الدفع بـ 15 أتوبيس أخر، لكن كان هناك معوقات تتعلق برفع القدرات التعاقدية للجراجات، فضلا عن زيادة تكلفة الكهرباء علي الهيئة نتيجة التوسع في الشريحة.

وعلق عليه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة بتأكيده أنه كان يجب إعداد دراسة أولا حتي لا نفاجأ بخلل في اقتصاديات التشغيل.

تطوير العنصر البشري

كما اشار النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي الزيادة التي تشهدها موازنة الهيئة في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، مشيراً إلي أنه يوافق على زيادة المرتبات للموظفين حتى تصل إلى أجر مناسب، ولكن هذا يتوقف على تطوير الأداء مع ضرورة أن ترتبط زيادة المرتبات بتطوير أداء الفرد وتدريب حتى يحسن من طريقة أداء عمله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام بمحافظة الاسكندرية للعام المالي الجديد 2021/ 2022، الأمر الذي أثني عليه أعضاء اللجنة.