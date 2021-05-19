لإعلان قرارات الإغلاق الجديدة.. انطلاق اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي

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انطلق اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لإعلان قرار مواعيد غلق المحال والكافيهات سواء مد قرار الغلق فى التاسعة مساء أسبوعين إضافيين، أو العودة للمواعيد الصيفية.

تسجيل 1169 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 669 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 182693 حالة حتى اليوم.

وفاة 53 حالة جديدة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1169 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

إجمالي الإصابة والوفيات

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 248078 من ضمنهم 182693 حالة تم شفاؤها، و 14441 حالة وفاة.